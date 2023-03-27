Фонд «Своих не бросаем» передал реабилитационное оборудование в госпиталь Ростова-на-Дону

Фонд помощи ветеранам и инвалидам боевых действий «Своих не бросаем» передал в 1602-й военный клинический госпиталь в Ростове-на-Дону реабилитационное оборудование, которое поможет восстановлению раненых военнослужащих.

Передача оборудования состоялась 26 марта.

В мероприятии приняли участие президент фонда Дмитрий Воробьёв и заместитель председателя партии «Единая Россия», глава попечительского совета фонда Анна Кузнецова.

Среди оборудования — магнитно-инфракрасные лазерные терапевтические аппараты, беговые дорожки, велоэргометр и другие приспособления для реабилитации раненых военнослужащих.

Фонд помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем» был образован в 2022 году и с тех пор оказывает поддержку военнослужащим, участвующим в военной спецоперации на Украине, а также 37 российским госпиталям.

По данным фонда, с момента образования была предоставлена адресная помощь более 7 тыс. военнослужащих, проходящих лечение, и более 350 семьям погибших военнослужащих.