Узнать больше

Фонд «Своих не бросаем» передал реабилитационное оборудование в госпиталь Ростова-на-Дону

Короткая ссылка
Фонд помощи ветеранам и инвалидам боевых действий «Своих не бросаем» передал в 1602-й военный клинический госпиталь в Ростове-на-Дону реабилитационное оборудование, которое поможет восстановлению раненых военнослужащих.

Передача оборудования состоялась 26 марта.

В мероприятии приняли участие президент фонда Дмитрий Воробьёв и заместитель председателя партии «Единая Россия», глава попечительского совета фонда Анна Кузнецова.

Среди оборудования — магнитно-инфракрасные лазерные терапевтические аппараты, беговые дорожки, велоэргометр и другие приспособления для реабилитации раненых военнослужащих.

Фонд помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем» был образован в 2022 году и с тех пор оказывает поддержку военнослужащим, участвующим в военной спецоперации на Украине, а также 37 российским госпиталям.

По данным фонда, с момента образования была предоставлена адресная помощь более 7 тыс. военнослужащих, проходящих лечение, и более 350 семьям погибших военнослужащих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить