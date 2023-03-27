В Москве студентка умерла после приёма препарата для повышения иммунитета

В Москве студентка умерла после приёма специального препарата с целью повышения иммунитета.

Как отметили в столичном главке СК России, её молодой человек также попал в больницу, но выжил.

«14 марта 2023 года в реанимацию токсикологического отделения одной из городских больниц была доставлена девушка 2001 года рождения. Несмотря на оказание медицинской помощи, 25 марта пациентка скончалась», — говорится в релизе.

Предварительно установлено, что девушка вместе со своим молодым человеком с целью повышения иммунитета осуществляла приём иммуностимулирующего препарата.

«Следствием в рамках проверки будет установлен сам препарат, а также качество, сроки и условия его использования», — заявили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация, что пострадавший молодой человек — основатель «Сбермегамаркета» Дмитрий Жулин.