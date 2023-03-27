Заммэра Ефимов: Москва избавляется от «ржавого пояса»

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что Москва постепенно избавляется от так называемого «ржавого пояса» — бывших промзон. Так, в столице в активной стадии реализации находятся 26 проектов комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью 371,6 га.
Заммэра Ефимов: Москва избавляется от «ржавого пояса»
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает kp.ru

Инвесторы возведут на этих территориях примерно 7,7 млн кв. м недвижимости — жилые дома, учреждения образования и спорта, офисы и торговые центры, а также производственные площадки.

«В результате в городе появится свыше 89 тыс. новых рабочих мест. Инвестиции в реализацию проектов составят около 716 млрд рублей», — добавил Ефимов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.

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