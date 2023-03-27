Заммэра Ефимов: Москва избавляется от «ржавого пояса»
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Об этом сообщает kp.ru.
Инвесторы возведут на этих территориях примерно 7,7 млн кв. м недвижимости — жилые дома, учреждения образования и спорта, офисы и торговые центры, а также производственные площадки.
«В результате в городе появится свыше 89 тыс. новых рабочих мест. Инвестиции в реализацию проектов составят около 716 млрд рублей», — добавил Ефимов.
Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.