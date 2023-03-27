В Москве для студентов вузов запустили цикл семинаров о столичной экономике
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Об этом сообщает НСН.
По словам руководителя департамента Марии Багреевой, слушатели в ходе обучения узнают, как устроена столичная экономика и каких стратегий развития она придерживается.
Первая встреча специалистов Аналитического центра Москвы со студентами прошла в Высшей школе экономики. Учащимся рассказали об экономическом моделировании, стратегическом анализе социально-экономического развития и других направлениях.
Ранее телеканал «360» сообщал, что «Московская техническая школа» (МТШ) открыла запись на обучение инженеров по направлению «Промышленный дизайн».