В Москве для студентов вузов запустили цикл семинаров о столичной экономике

Департамент экономической политики и развития Москвы запустил серию семинаров по управлению столичной экономикой для студентов и преподавателей ведущих городских вузов.

Об этом сообщает НСН.

По словам руководителя департамента Марии Багреевой, слушатели в ходе обучения узнают, как устроена столичная экономика и каких стратегий развития она придерживается.

Первая встреча специалистов Аналитического центра Москвы со студентами прошла в Высшей школе экономики. Учащимся рассказали об экономическом моделировании, стратегическом анализе социально-экономического развития и других направлениях.

Ранее телеканал «360» сообщал, что «Московская техническая школа» (МТШ) открыла запись на обучение инженеров по направлению «Промышленный дизайн».