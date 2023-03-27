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Суд 5 апреля рассмотрит дело актёра Дмитрия Назарова о дискредитации ВС России

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Тверской суд Москвы 5 апреля рассмотрит дело в отношении актёра Дмитрия Назарова об административном правонарушении по статье о дискредитации ВС России.
Суд 5 апреля рассмотрит дело актёра Дмитрия Назарова о дискредитации ВС России
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом ТАСС сообщили в суде.

Нарушение по статье о дискредитации армии наказывается штрафом в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

В середине января замдиректора МХТ им. А.П. Чехова по связям с общественностью Вадим Верник подтвердил сообщения СМИ о том, что артист Дмитрий Назаров и актриса Ольга Васильева уволены из театра после разговора с художественным руководителем театра Константином Хабенским.

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