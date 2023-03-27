Росавиация: авиакомпании и аэропорты России перешли на летнее расписание
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«Традиционно в летнем сезоне ожидается более интенсивное, чем в зимний период, авиасообщение: авиакомпании расширяют географию полётов и увеличивают интенсивность на туристических направлениях», — говорится в сообщении.
Отмечается, что объём международных полётов также будет увеличен.
Российские авиакомпании получили разрешения на выполнение более 3350 рейсов в неделю, что на 65% больше относительно фактически выполненных рейсов в неделю в зимнем сезоне ИАТА 2022/2023.