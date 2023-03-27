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Росавиация: авиакомпании и аэропорты России перешли на летнее расписание

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Российские авиакомпании и аэропорты в воскресенье, 26 марта, перешли на летнее расписание полётов, сообщает Росавиация.
Росавиация: авиакомпании и аэропорты России перешли на летнее расписание
  • Gettyimages.ru
  • © Grant Faint

«Традиционно в летнем сезоне ожидается более интенсивное, чем в зимний период, авиасообщение: авиакомпании расширяют географию полётов и увеличивают интенсивность на туристических направлениях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что объём международных полётов также будет увеличен.

Российские авиакомпании получили разрешения на выполнение более 3350 рейсов в неделю, что на 65% больше относительно фактически выполненных рейсов в неделю в зимнем сезоне ИАТА 2022/2023.

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