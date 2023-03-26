Губернатор Тульской области созвал совещание после происшествия в Киреевске

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин созвал совещание после взрыва в Киреевске.

Об этом РИА Новости заявил представитель правительства региона.

«Сейчас начнётся совещание по поводу произошедшего. Его проведёт губернатор Алексей Дюмин», — сказал собеседник агентства.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что причиной взрыва в Киреевске Тульской области стал беспилотный летательный аппарат.

Кроме того, известно, что число пострадавших в результате взрыва увеличилось до трёх.