Губернатор Тульской области созвал совещание после происшествия в Киреевске
- РИА Новости
- © Алексей Никольский
Об этом РИА Новости заявил представитель правительства региона.
«Сейчас начнётся совещание по поводу произошедшего. Его проведёт губернатор Алексей Дюмин», — сказал собеседник агентства.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что причиной взрыва в Киреевске Тульской области стал беспилотный летательный аппарат.
Кроме того, известно, что число пострадавших в результате взрыва увеличилось до трёх.