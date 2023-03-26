Губернатора Тульской области проинформировали о взрыве в Киреевске

Власти Тульской области рассказали о взрыве в Киреевске и отметили, что все необходимые меры уже предпринимаются.

Как говорится на странице «ВКонтакте» правительства региона, по поручению губернатора Алексея Дюмина в Киреевск выехали руководители правоохранительных органов, председатель комитета Тульской области по региональной безопасности для координации всех действий и выяснения обстоятельств происшествия.

«Губернатор Тульской области был оперативно проинформирован о происшествии. Он осуществляет координацию работы всех служб и дальнейших действий», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим власти подтвердили информацию о двух пострадавших и повреждении трёх жилых домов в результате ЧП.