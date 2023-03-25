Узнать больше

Путин заявил о быстрых темпах развития российской оборонной промышленности

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24» о быстрых темпах развития российской оборонной промышленности.
Путин заявил о быстрых темпах развития российской оборонной промышленности
  • РИА Новости

«Производство российское, военно-промышленный комплекс России очень быстрыми темпами, такими, которых многие и не ждали, развивается», — сказал он.

Говоря об объёмах производства оружия в странах НАТО, которые поставляют вооружение Украине, президент отметил, что за тот же период времени «российская промышленность сама произведёт в три раза больше боеприпасов».

Ранее Путин заявил, что Россия не допускает излишней милитаризации экономики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить