Путин заявил о быстрых темпах развития российской оборонной промышленности

Президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24» о быстрых темпах развития российской оборонной промышленности.

«Производство российское, военно-промышленный комплекс России очень быстрыми темпами, такими, которых многие и не ждали, развивается», — сказал он.

Говоря об объёмах производства оружия в странах НАТО, которые поставляют вооружение Украине, президент отметил, что за тот же период времени «российская промышленность сама произведёт в три раза больше боеприпасов».

Ранее Путин заявил, что Россия не допускает излишней милитаризации экономики.