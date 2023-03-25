Минтранс: 3 млн пассажиров планируется перевезти в Крым с 1 мая по 30 сентября
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
«В направлении Крымского полуострова... собираемся обеспечить 3 млн пассажиров в период с 1 мая по 30 сентября», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, количество поездов до Крыма в этот сезон будет увеличено до 22, дополнительно планируется привлечь 400 пассажирских вагонов.
Ранее сообщалось, что Путин проводит встречу с Савельевым.