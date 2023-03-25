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Минтранс: 3 млн пассажиров планируется перевезти в Крым с 1 мая по 30 сентября

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Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что 3 млн пассажиров планируется перевезти в Крым с 1 мая по 30 сентября.
Минтранс: 3 млн пассажиров планируется перевезти в Крым с 1 мая по 30 сентября
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. 

«В направлении Крымского полуострова... собираемся обеспечить 3 млн пассажиров в период с 1 мая по 30 сентября», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, количество поездов до Крыма в этот сезон будет увеличено до 22, дополнительно планируется привлечь 400 пассажирских вагонов.

Ранее сообщалось, что Путин проводит встречу с Савельевым.

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