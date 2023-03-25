Открытое горение на складе целлюлозы в Ростовской области ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе целлюлозы в Аксае Ростовской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«В 14:43 объявлена ликвидация открытого горения», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее стало известно, что пожар в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области локализован.