Медведев призвал перестать экранизировать произведения Акунина
- РИА Новости
«Есть всякие граждане, не хочу их специально упоминать, но просто в голове крутится пример, там какой-нибудь Акунин, да? Он талантливый писатель», — заявил Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
По его словам, Акунин «проклинает» Россию, специальную военную операцию.
«В то же время наши средства массовой информации и компании продолжают ставить произведения по его книжкам», — отметил он.
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