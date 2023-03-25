Медведев призвал перестать экранизировать произведения Акунина

Писатель Борис Акунин из-за рубежа проклинает Россию, а его книги продолжают экранизировать, такого быть не должно, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Есть всякие граждане, не хочу их специально упоминать, но просто в голове крутится пример, там какой-нибудь Акунин, да? Он талантливый писатель», — заявил Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

По его словам, Акунин «проклинает» Россию, специальную военную операцию.

«В то же время наши средства массовой информации и компании продолжают ставить произведения по его книжкам», — отметил он.

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что IT-специалисты представляют для России большой интерес.