МЧС: площадь пожара в ангарах в Ростовской области составила 1000 квадратных метров

Площадь пожара в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае в Ростовской области составила 1 тыс. кв. м.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что металлический склад с целлюлозной продукцией на Новочеркасском шоссе, д. 2 загорелся утром 25 марта.

«Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. Горит один ангар по всей площади, огонь перешёл на рядом стоящий ангар», — сказано в сообщении.

24 марта в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области заявили о ликвидации открытого горения в научно-производственном комплексе в Арамиле.