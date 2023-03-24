В Белгородской области 9 семей получили новое жильё взамен утраченного из-за обстрелов ВСУ

Первые девять семей в Белгородской области, которые вынужденно покинули Журавлёвку из-за обстрелов ВСУ, получили новые квартиры в Дубовом и Разумном. Жители получили жильё в свою собственность взамен утраченного.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Напомню, что по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина Белгородской области выделены средства в размере 9,4 млрд рублей на закупку 1744 жилых помещений для граждан, утративших свои дома. Готовые квартиры или же строящиеся дома будут соответствовать площади пострадавшего жилья самих собственников», — написал он в Telegram.

По его словам, власти выбрали самый сложный подход к выдаче нового жилья — индивидуальную работу с каждой семьёй.

«Выбранный нами подход пусть и не самый быстрый, зато более человечный. Из 1744 семей, которым необходимо новое жильё, 400 уже определились с выбором», — сказал он.

В январе Владимир Путин поручил кабмину и органам исполнительной власти Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей решить, как восстановить разрушенное обстрелами ВСУ жильё в России.