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В Алуште открылся форум «Деловой Крым. Формула роста»

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В Алуште начал работу межрегиональный форум «Деловой Крым. Формула роста».
В Алуште открылся форум «Деловой Крым. Формула роста»
  • © Пресс-служба Министерства экономического развития Республики Крым

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

«Самое ожидаемое и знаковое событие для малого и среднего бизнеса нашей республики — форум «Деловой Крым. Формула роста» открылся в Алуште. Пожелаем успеха участникам и плодотворной работы», — заявила министр финансов региона Ирина Кивико.

Со своей стороны, глава республики Сергей Аксёнов отметил роль малого и среднего бизнеса в развитии экономики.

«В малом и среднем бизнесе в Крыму работает более 350 тыс. человек. Доля МСП в валовом региональном продукте составляет более 30%. Это очень существенно», — сказал он.

Форум проводится 24—25 марта в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.

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