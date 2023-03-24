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Производство компьютеров и периферийного оборудования в Подмосковье выросло в 5,7 раза

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Индекс промышленного производства Московской области в январе — феврале 2023 года составил 102% по отношению к аналогичному периоду 2022-го.
Производство компьютеров и периферийного оборудования в Подмосковье выросло в 5,7 раза
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Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Мосстата.

Из отрасли обрабатывающих производств лидером оказалось производство компьютеров и периферийного оборудования (рост в 5,7 раза).

Далее следуют распиловка и строгание древесины (рост в 4,8 раза), производство чугуна, стали и ферросплавов (рост в 3,8 раза), производство летательных аппаратов, включая космические, и оборудования к ним (рост в 3,4 раза).

Ранее Nation News сообщил, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.

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