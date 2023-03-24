Узнать больше

Путепровод в Раменском откроют в сентябре 2024 года

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что путепровод в Раменском округе откроют досрочно в сентябре 2024 года.
Путепровод в Раменском откроют в сентябре 2024 года

Об этом сообщает телеканал «360».

«Почти год назад, в первых числах апреля, мы дали старт строительству четырёх крайне важных для Подмосковья путепроводов. Работу начали там, где интенсивность движения поездов очень высокая, а планируется ещё больше», — сказал Воробьёв.

В Раменском путепровод возводят на территории населённого пункта Быково.

Ранее НСН сообщала, что мэр столицы Сергей Собянин рассказал о важной роли БКЛ в развитии экономики Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить