Путепровод в Раменском откроют в сентябре 2024 года

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что путепровод в Раменском округе откроют досрочно в сентябре 2024 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Почти год назад, в первых числах апреля, мы дали старт строительству четырёх крайне важных для Подмосковья путепроводов. Работу начали там, где интенсивность движения поездов очень высокая, а планируется ещё больше», — сказал Воробьёв.

В Раменском путепровод возводят на территории населённого пункта Быково.

Ранее НСН сообщала, что мэр столицы Сергей Собянин рассказал о важной роли БКЛ в развитии экономики Москвы.