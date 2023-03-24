Путепровод в Раменском откроют в сентябре 2024 года
Об этом сообщает телеканал «360».
«Почти год назад, в первых числах апреля, мы дали старт строительству четырёх крайне важных для Подмосковья путепроводов. Работу начали там, где интенсивность движения поездов очень высокая, а планируется ещё больше», — сказал Воробьёв.
В Раменском путепровод возводят на территории населённого пункта Быково.
Ранее НСН сообщала, что мэр столицы Сергей Собянин рассказал о важной роли БКЛ в развитии экономики Москвы.