Режиссёр Калягин заявил, что лучшие деятели культуры остались работать в России

Председатель Союза театральных деятелей России, худрук театра Et Cetera Александр Калягин заявил, что лучшие деятели культуры не уехали из страны, а остались работать на Родине.

Он напомнил о статье в СМИ, где были перечислены артисты, которые покинули Россию.

«Пишут, что уехали лучшие… Те, которые уехали, выходит, что они не лучшие. А лучшие, которые понимают, что такое Отечество, что такое гражданство, что такое Родина — они работают, ставят спектакли, пишут пьесы, придумывают новых героев», — цитирует Калягина РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев выразил мнение, что следует замораживать все доходы артистов, уехавших и выступивших против России, пока будет идти следствие и определяться состав их преступления.