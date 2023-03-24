Автоэксперт Кисенков назвал признаки скрученного пробега

Автоэксперт Василий Кисенков заявил, что бесследно скрыть реальную величину пробега у машины практически невозможно.

«Если мы, допустим, возьмём BMW X5, то там пробег попросту не скрутишь. Его определяют в основном по косвенным признакам, поэтому иногда специалистам даже помощь компьютера не нужна, чтобы сделать вывод, что пробег скручен», — сказал он в беседе с Inforeactor.

Как отметил эксперт, о многом могут говорить царапины и потёртости на сиденьях.

По словам Кисенкова, если пробег совсем небольшой, а тормозные диски стёрты, то желательно прибегнуть к дополнительным проверкам со специальным оборудованием.

«Делать вывод на основе состояния руля, когда сиденья идеальные, тоже не совсем корректно. Нужно смотреть в совокупности: подключать компьютер, осмотреть ручку КПП, педаль тормоза, заводские коврики или нет», — добавил эксперт.

Ранее Nation News сообщало, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.