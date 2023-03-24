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В Симферополе открыли коворкинг для IT-специалистов

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В Симферополе начал работу коворкинг для IT-специалистов в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
В Симферополе открыли коворкинг для IT-специалистов
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на портал правительства Крыма.

В церемонии открытия приняли участие замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова, зампред Совета министров — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко.

«Центры «Мой бизнес» — это всегда точки притяжения для предпринимателей в регионах. Сегодняшнее открытие особенно интересно, так как это пространство для работы именно IT-специалистов», — заявила Илюшникова.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.

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