В Симферополе открыли коворкинг для IT-специалистов

В Симферополе начал работу коворкинг для IT-специалистов в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на портал правительства Крыма.

В церемонии открытия приняли участие замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова, зампред Совета министров — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко.

«Центры «Мой бизнес» — это всегда точки притяжения для предпринимателей в регионах. Сегодняшнее открытие особенно интересно, так как это пространство для работы именно IT-специалистов», — заявила Илюшникова.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.