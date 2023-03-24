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В Подмосковье выросло число автобусных экспресс-маршрутов

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В Московской области запустили 20 новых автобусных экспресс-маршрутов с начала 2023 года.
В Подмосковье выросло число автобусных экспресс-маршрутов
  • Gettyimages.ru
  • © simonkr

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минтранс.

Всего в области работает 31 экспресс-маршрут.

«Мы видим, что экспрессы очень популярны среди наших жителей, так как позволяют экономить время в пути, особенно это ощутимо в пиковые часы, когда многие пассажиры едут на работу или обратно», — заявила зампред правительства региона Анна Кротова.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на слова губернатора Московской области Андрея Воробьёва передавало, что в Подмосковье на маршруте №324 Бронницы — метро «Котельники» обновят автобусы.

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