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Собянин рассказал о важной роли БКЛ в развитии экономики Москвы

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Большая кольцевая линия (БКЛ) Московского метрополитена развивает не только транспортную систему, но и экономику столицы, заявил мэр Сергей Собянин.
Собянин рассказал о важной роли БКЛ в развитии экономики Москвы
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы.

«Вокруг новых станций растут целые микрорайоны: возводятся жильё, коммерческие и социальные объекты. Недвижимость даст городу налоговые доходы — и уже в следующем году БКЛ окупится», — сказал Собянин.

По его словам, каждый рубль из бюджета, вложенный в БКЛ, принесёт почти в семь раз больше инвестиций.

К 2030 году на социальных и коммерческих объектах в районе линии получат работу около 400 тыс. человек.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщила, что в Москве планируют благоустроить пойму реки Жужи.

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