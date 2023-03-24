Собянин рассказал о важной роли БКЛ в развитии экономики Москвы
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы.
«Вокруг новых станций растут целые микрорайоны: возводятся жильё, коммерческие и социальные объекты. Недвижимость даст городу налоговые доходы — и уже в следующем году БКЛ окупится», — сказал Собянин.
По его словам, каждый рубль из бюджета, вложенный в БКЛ, принесёт почти в семь раз больше инвестиций.
К 2030 году на социальных и коммерческих объектах в районе линии получат работу около 400 тыс. человек.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщила, что в Москве планируют благоустроить пойму реки Жужи.