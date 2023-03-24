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СК Петербурга подтвердил возбуждение уголовного дела за вовлечение детей в распитие алкоголя

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ГСУ Следственного комитета по Санкт-Петербургу подтвердило возбуждение уголовного дела за вовлечение детей в распитие алкоголя на улице Думской.
СК Петербурга подтвердил возбуждение уголовного дела за вовлечение детей в распитие алкоголя
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК России (вовлечение несовершеннолетних в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции)», — говорится в заявлении.

По версии следствия, 22 февраля неустановленный на данный момент человек разместил в интернете объявление о проведении в одном из баров Петербурга мероприятия с возрастным ограничением «16+», то есть для лиц, не достигших 18-летнего возраста, после чего приобрёл алкогольную и спиртосодержащую продукцию и продавал её пришедшим.

«Осуществлён обыск в коммерческой структуре, являющейся собственником части помещений, сдаваемых в аренду под заведения, где на систематической основе происходит вовлечение несовершеннолетних в потребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции», — указали в СК.

Уточняется, что также были осмотрены 17 баров, расположенных в вышеуказанных помещениях.

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