СК Петербурга подтвердил возбуждение уголовного дела за вовлечение детей в распитие алкоголя
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК России (вовлечение несовершеннолетних в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции)», — говорится в заявлении.
По версии следствия, 22 февраля неустановленный на данный момент человек разместил в интернете объявление о проведении в одном из баров Петербурга мероприятия с возрастным ограничением «16+», то есть для лиц, не достигших 18-летнего возраста, после чего приобрёл алкогольную и спиртосодержащую продукцию и продавал её пришедшим.
«Осуществлён обыск в коммерческой структуре, являющейся собственником части помещений, сдаваемых в аренду под заведения, где на систематической основе происходит вовлечение несовершеннолетних в потребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции», — указали в СК.
Уточняется, что также были осмотрены 17 баров, расположенных в вышеуказанных помещениях.