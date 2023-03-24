В ТПП рассказали о работе в регионах

Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев рассказал о работе региональных отделений.

«Сегодня в 83 субъектах Российской Федерации действуют 148 торгово-промышленных палат, которыми создано 220 их представительств / филиалов и почётных представителей. Таким образом, система ТПП в РФ образует «сетку инфраструктуры поддержи бизнеса», охватывающую более 350 городов и муниципальных образований», — цитирует Фатеева ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, территориальные палаты принимают участие в совершенствовании нормативного регулирования предпринимательской деятельности на всех уровнях, выступают в качестве коммуникаторов и интеграторов лучших практик.

В 2022 году проведено около 12 тыс. мероприятий.

«Больше половины всех ТПП участвуют в создании качественной городской среды и благоустройстве», — отметил Фатеев.

Более 70% палат принимают участие в развитии локального туриста. Также ТПП проводят просветительскую работу с учениками выпускных классов.

«Для нас важно, чтобы на площадках ТПП проходил диалог органов власти и предпринимателей как главных партнёров и интересантов устойчивого развития территорий», — добавил эксперт.

Ранее НСН сообщала, что валовой региональный продукт Москвы вырос на 10,7% за год.