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После столкновения поезда с самосвалом на Сахалине госпитализирован один человек

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Один человек госпитализирован после столкновения поезда с самосвалом на Сахалине, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.
После столкновения поезда с самосвалом на Сахалине госпитализирован один человек
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram-канале.

По последним данным, переезд, на котором произошло ДТП, разблокирован для движения автомобильного транспорта.

Отмечается, что в результате аварии разлилось и загорелось топливо, горел локомотив поезда.

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