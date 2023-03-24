После столкновения поезда с самосвалом на Сахалине госпитализирован один человек
Один человек госпитализирован после столкновения поезда с самосвалом на Сахалине, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram-канале.
По последним данным, переезд, на котором произошло ДТП, разблокирован для движения автомобильного транспорта.
Отмечается, что в результате аварии разлилось и загорелось топливо, горел локомотив поезда.
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