После столкновения поезда с самосвалом на Сахалине госпитализирован один человек

Один человек госпитализирован после столкновения поезда с самосвалом на Сахалине, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

РИА Новости

Об этом он написал в Telegram-канале. По последним данным, переезд, на котором произошло ДТП, разблокирован для движения автомобильного транспорта. Отмечается, что в результате аварии разлилось и загорелось топливо, горел локомотив поезда.