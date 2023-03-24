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Риелтор Цывин рассказал, от чего зависит стоимость аренды подмосковного дома

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Риелтор, член Гильдии риелторов Москвы Сергей Цывин рассказал, в какую сумму обойдётся аренда загородной недвижимости.
Риелтор Цывин рассказал, от чего зависит стоимость аренды подмосковного дома
  • Gettyimages.ru
  • © Mikael Vaisanen

Стоимость зависит от множества факторов, таких как расстояние от города, инфраструктура, размер дома, наличие сауны или бассейна, близость к лесу или водоёму, объяснил специалист в беседе с «Москвой 24».

«По сравнению со среднегодовыми расценками на майские праздники стоимость увеличивается на 20—25%. Например, самый обычный домик под Истрой площадью 23—25 м, где на участке есть только мангал, в обычные дни стоит 30—40 тыс. на три дня. В длинные выходные такой коттедж обойдётся в 50—60 тыс. И это минимальная цена на рынке сейчас», — подчеркнул Цывин.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН напомнил, как оформить дачу в собственность по упрощённой схеме.

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