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Пять детсадов отремонтируют в Татарстане до конца 2023 года

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По заказу Главстроя Татарстана в пяти детских садах республики проведут капитальный ремонт. На эти цели выделили 195 млн рублей.
Пять детсадов отремонтируют в Татарстане до конца 2023 года
  • Gettyimages.ru
  • © StockPlanets

Об этом пишет «Бизнес Online».

Речь идёт о трёх детсадах в Казани, а также об одном учреждении для дошкольников в селе Шапши Высокогорского района и одном — в Набережных Челнах.

Ремонт предполагает приобретение оборудования, мебели, инвентаря, а также благоустройство территории.

Закончить работы должны до 11 декабря 2023 года.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.

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