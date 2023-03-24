Пять детсадов отремонтируют в Татарстане до конца 2023 года
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Об этом пишет «Бизнес Online».
Речь идёт о трёх детсадах в Казани, а также об одном учреждении для дошкольников в селе Шапши Высокогорского района и одном — в Набережных Челнах.
Ремонт предполагает приобретение оборудования, мебели, инвентаря, а также благоустройство территории.
Закончить работы должны до 11 декабря 2023 года.
Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.