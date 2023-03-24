Узнать больше

Аксёнов: более 2 млрд рублей выделено на поддержку туристического бизнеса в Крыму

Короткая ссылка
На поддержку туристического бизнеса в Крыму выделили более 2 млрд рублей.
Аксёнов: более 2 млрд рублей выделено на поддержку туристического бизнеса в Крыму
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Президент поддержал наше совместное с Минэкономразвития предложение в части выделения мер поддержки, аналогичное прошлому году. Это выплаты минимального размера оплаты труда сотрудникам при сохранении рабочих мест даже при отсутствии туристов. Поэтому на четыре месяца более 2 млрд рублей», — цитирует его РИА Новости.

Аксёнов уточнил, что меры поддержки получат до 30 тыс. человек, средства будут выплачиваться с мая по сентябрь.

В феврале «Крыминформ» сообщал, что республика Крым получит субсидию на развитие событийного туризма по государственной программе «Развитие туризма». Её размер составит почти 16 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить