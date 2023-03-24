Аксёнов: более 2 млрд рублей выделено на поддержку туристического бизнеса в Крыму
- РИА Новости
Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
«Президент поддержал наше совместное с Минэкономразвития предложение в части выделения мер поддержки, аналогичное прошлому году. Это выплаты минимального размера оплаты труда сотрудникам при сохранении рабочих мест даже при отсутствии туристов. Поэтому на четыре месяца более 2 млрд рублей», — цитирует его РИА Новости.
Аксёнов уточнил, что меры поддержки получат до 30 тыс. человек, средства будут выплачиваться с мая по сентябрь.
В феврале «Крыминформ» сообщал, что республика Крым получит субсидию на развитие событийного туризма по государственной программе «Развитие туризма». Её размер составит почти 16 млн рублей.