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В России в 2022 году подешевела верхняя одежда и подорожал домашний текстиль

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Розничные цены на верхнюю одежду снизились в России на 6,9% по итогам 2022 года, а домашний текстиль подорожал на 8,7%.
В России в 2022 году подешевела верхняя одежда и подорожал домашний текстиль
  • Gettyimages.ru
  • © Oliver Rossi

Об этом говорится в годовом обзоре лёгкой промышленности, подготовленном Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») и ННЦК, сообщают «Известия».

За год спрос на текстильную продукцию вырос на 15,9% и составил 140,1 млн единиц, говорится в документе. В сегменте верхней одежды было реализовано 45,1 млн единиц товаров.

Наибольшей популярностью из текстильных товаров у россиян в IV квартале прошлого года пользовались полотенца — 68,9% с объёмом продаж 24,4 млн, комплекты постельного белья (4,9 млн) и простыни (1,7 млн).

Из верхней одежды первое место занимают куртки — 6,2 млн, или 54% от общей доли продаж за этот период.

Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с НСН высказался о ситуации с посещаемостью ТЦ.

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