Суд приговорил майора запаса к заключению за попытку скрыться за границей от спецоперации
- РИА Новости
«Суд признал Михаила Жилина виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 338 и части 1 статьи 322 УК России, и назначил 6 лет 6 месяцев... колонии строгого режима с лишением воинского звания», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что офицер продал недвижимость и солгал командованию о своей нетрудоспособности. После этого он незаконно пересёк государственную границу, но был задержан.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее призвал не выносить общие суждения о гражданах, которые покинули Россию после начала спецоперации на Украине.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил об изучении в Думе возможной конфискации имущества уехавших граждан, которые оскорбляют Россию.
Он также заявил о необходимости отменить преференции для уехавших из России и ввести в их отношении повышенную ставку налогообложения.