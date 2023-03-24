Суд приговорил майора запаса к заключению за попытку скрыться за границей от спецоперации

Барнаульский гарнизонный военный суд вынес приговор майору запаса за попытку скрыться за границей из опасений отправиться в зону спецоперации на Украине, заявили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

«Суд признал Михаила Жилина виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 338 и части 1 статьи 322 УК России, и назначил 6 лет 6 месяцев... колонии строгого режима с лишением воинского звания», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что офицер продал недвижимость и солгал командованию о своей нетрудоспособности. После этого он незаконно пересёк государственную границу, но был задержан.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее призвал не выносить общие суждения о гражданах, которые покинули Россию после начала спецоперации на Украине.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил об изучении в Думе возможной конфискации имущества уехавших граждан, которые оскорбляют Россию.

Он также заявил о необходимости отменить преференции для уехавших из России и ввести в их отношении повышенную ставку налогообложения.