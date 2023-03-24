Медведев считает, что уехавшие артисты будут возвращаться из-за отсутствия аудитории
- РИА Новости
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«Я абсолютно уверен, что для 99,9% в периоде этих людей — у них там нет аудитории. Ну кому они там нужны, наши исполнители?» — сказал Медведев.
По его словам, исполнитель стремится к широкой аудитории, попаданию в хит-парады.
«Поэтому те, кто уехал, больше потеряли, и, скорее всего, будут возвращаться. Ну куда им деваться-то?» — считает он.
Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев выразил мнение, что следует замораживать все доходы артистов, уехавших и выступивших против России, пока будет идти следствие и определяться состав их преступления.