Медведев считает, что уехавшие артисты будут возвращаться из-за отсутствия аудитории

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, заявил, что уехавшие из России музыканты не имеют аудитории в других странах, поэтому они, скорее всего, будут возвращаться.

«Я абсолютно уверен, что для 99,9% в периоде этих людей — у них там нет аудитории. Ну кому они там нужны, наши исполнители?» — сказал Медведев.

По его словам, исполнитель стремится к широкой аудитории, попаданию в хит-парады.

«Поэтому те, кто уехал, больше потеряли, и, скорее всего, будут возвращаться. Ну куда им деваться-то?» — считает он.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев выразил мнение, что следует замораживать все доходы артистов, уехавших и выступивших против России, пока будет идти следствие и определяться состав их преступления.