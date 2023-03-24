В Бурятии проводят проверку по факту гибели школьника в ДТП по вине пьяного отца

В пригороде Улан-Удэ школьник погиб в аварии, виновником которой стал его нетрезвый отец.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на УГИБДД по Бурятии.

Виновником аварии, по информации полиции, стал 39-летний водитель. Находясь за рулём в состоянии алкогольного опьянения, он съехал с региональной дороги, в результате чего машина опрокинулась.

В результате ДТП восьмилетний сын мужчины скончался на месте. Другой ребёнок (четырёх лет) получил травмы и был доставлен в больницу. Их 31-летняя беременная мать с признаками опьянения госпитализирована с угрозой выкидыша.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сайт Nation News сообщил, что москвич, толкнувший 15-летнего школьника под колёса электропоезда метро, пройдёт психолого-психиатрическую экспертизу.