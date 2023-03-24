Узнать больше

В Бурятии проводят проверку по факту гибели школьника в ДТП по вине пьяного отца

Короткая ссылка
В пригороде Улан-Удэ школьник погиб в аварии, виновником которой стал его нетрезвый отец.
В Бурятии проводят проверку по факту гибели школьника в ДТП по вине пьяного отца
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на УГИБДД по Бурятии.

Виновником аварии, по информации полиции, стал 39-летний водитель. Находясь за рулём в состоянии алкогольного опьянения, он съехал с региональной дороги, в результате чего машина опрокинулась.

В результате ДТП восьмилетний сын мужчины скончался на месте. Другой ребёнок (четырёх лет) получил травмы и был доставлен в больницу. Их 31-летняя беременная мать с признаками опьянения госпитализирована с угрозой выкидыша.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сайт Nation News сообщил, что москвич, толкнувший 15-летнего школьника под колёса электропоезда метро, пройдёт психолого-психиатрическую экспертизу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить