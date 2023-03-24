Узнать больше

Автоэксперт Баканов предупредил водителей о популярной схеме мошенничества на дорогах

Короткая ссылка
Автоэксперт Пётр Баканов рассказал о нюансах одной из самых распространённых схем мошенничества на дорогах.
Автоэксперт Баканов предупредил водителей о популярной схеме мошенничества на дорогах
  • РИА Новости

Аферисты работают на двух автомобилях: один следует строго за машиной, водитель которой должен стать жертвой, а второй идёт на обгон, объяснил он в беседе с kp.ru.

«Второй автомобиль резко подрезает ничего не подозревающего водителя, тот, естественно, притормаживает, а в это время вторая машина автоподставщиков сближается, допускает удар о переднее авто и становится как бы пострадавшей в аварии», — предупреждает Баканов.

По его словам, мошенники оказывают на жертву давление и тут же предлагают «договориться» на месте, поскольку им невыгодно связываться с ОСАГО.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал, какие методы могут использовать недобросовестные автосервисы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить