Автоэксперт Баканов предупредил водителей о популярной схеме мошенничества на дорогах
- РИА Новости
Аферисты работают на двух автомобилях: один следует строго за машиной, водитель которой должен стать жертвой, а второй идёт на обгон, объяснил он в беседе с kp.ru.
«Второй автомобиль резко подрезает ничего не подозревающего водителя, тот, естественно, притормаживает, а в это время вторая машина автоподставщиков сближается, допускает удар о переднее авто и становится как бы пострадавшей в аварии», — предупреждает Баканов.
По его словам, мошенники оказывают на жертву давление и тут же предлагают «договориться» на месте, поскольку им невыгодно связываться с ОСАГО.
Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал, какие методы могут использовать недобросовестные автосервисы.