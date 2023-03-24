Автоэксперт Баканов предупредил водителей о популярной схеме мошенничества на дорогах

Автоэксперт Пётр Баканов рассказал о нюансах одной из самых распространённых схем мошенничества на дорогах.

Аферисты работают на двух автомобилях: один следует строго за машиной, водитель которой должен стать жертвой, а второй идёт на обгон, объяснил он в беседе с kp.ru.

«Второй автомобиль резко подрезает ничего не подозревающего водителя, тот, естественно, притормаживает, а в это время вторая машина автоподставщиков сближается, допускает удар о переднее авто и становится как бы пострадавшей в аварии», — предупреждает Баканов.

По его словам, мошенники оказывают на жертву давление и тут же предлагают «договориться» на месте, поскольку им невыгодно связываться с ОСАГО.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал, какие методы могут использовать недобросовестные автосервисы.