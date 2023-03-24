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В научно-производственном комплексе в Арамиле в Свердловской области произошёл пожар

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Пожар на площади 3 тыс. кв. м произошёл в научно-производственном комплексе в городе Арамиле в Свердловской области.
В научно-производственном комплексе в Арамиле в Свердловской области произошёл пожар
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В 10:23 (08:23 мск. — RT) на пульт пожарной охраны города Арамиля поступило сообщение о возгорании в здании научно-производственного комплекса на улице Клубной», — говорится в сообщении.

Площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м.

Из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек.

Ранее стало известно, что на территории Ярославского моторного завода произошёл пожар.

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