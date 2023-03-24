В научно-производственном комплексе в Арамиле в Свердловской области произошёл пожар
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«В 10:23 (08:23 мск. — RT) на пульт пожарной охраны города Арамиля поступило сообщение о возгорании в здании научно-производственного комплекса на улице Клубной», — говорится в сообщении.
Площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м.
Из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек.
Ранее стало известно, что на территории Ярославского моторного завода произошёл пожар.