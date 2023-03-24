В научно-производственном комплексе в Арамиле в Свердловской области произошёл пожар

Пожар на площади 3 тыс. кв. м произошёл в научно-производственном комплексе в городе Арамиле в Свердловской области.

РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «В 10:23 (08:23 мск. — RT) на пульт пожарной охраны города Арамиля поступило сообщение о возгорании в здании научно-производственного комплекса на улице Клубной», — говорится в сообщении. Площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек. Ранее стало известно, что на территории Ярославского моторного завода произошёл пожар.