Юрист Иващенко посоветовала сохранять квитанции ЖКХ

Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко посоветовала россиянам хранить квитанции ЖКХ не менее трёх лет.

Документ, подтверждающий оплату, обычно необходимо хранить не менее трёх лет, сообщила она в беседе с «Известиями».

Вместе с тем юрист отметила, что квитанции можно хранить и в течение более долгого периода времени. По её словам, практика показывает, что квитанции ЖКХ порой играют существенную роль при доказательстве факта оплаты и выполнения обязанностей по жилому помещению, особенно в отношении соцнайма.

«Поскольку через год-другой краска с квитанции может сходить, советуем произвести оплату либо электронно с получением подтверждения выписки из банка о платежах, либо в кассах банков или почтовых отделениях», — заключила Иващенко.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в ходе беседы в пресс-центре НСН анонсировала новый законопроект в сфере ЖКХ.