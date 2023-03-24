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Юрист Иващенко посоветовала сохранять квитанции ЖКХ

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Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко посоветовала россиянам хранить квитанции ЖКХ не менее трёх лет.
Юрист Иващенко посоветовала сохранять квитанции ЖКХ
  • РИА Новости

Документ, подтверждающий оплату, обычно необходимо хранить не менее трёх лет, сообщила она в беседе с «Известиями».

Вместе с тем юрист отметила, что квитанции можно хранить и в течение более долгого периода времени. По её словам, практика показывает, что квитанции ЖКХ порой играют существенную роль при доказательстве факта оплаты и выполнения обязанностей по жилому помещению, особенно в отношении соцнайма.

«Поскольку через год-другой краска с квитанции может сходить, советуем произвести оплату либо электронно с получением подтверждения выписки из банка о платежах, либо в кассах банков или почтовых отделениях», — заключила Иващенко.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в ходе беседы в пресс-центре НСН анонсировала новый законопроект в сфере ЖКХ.

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