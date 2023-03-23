Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена
- РИА Новости
- © Александр Полегенько
«По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — говорится в сообщении.
11 октября 2022 года, врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что четыре парома, находящиеся в порту Керчи, приступили к работе на переправе между Крымом и Краснодарским краем.
До этого в пресс-службе Министерства транспорта России сообщили, что за сутки два парома перевезли через Керченский пролив около 1,5 тыс. человек.