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Начался всероссийский грантовый конкурс «Добро не уходит на каникулы»

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Начался шестой сезон всероссийского грантового конкурса «Добро не уходит на каникулы».
Начался всероссийский грантовый конкурс «Добро не уходит на каникулы»
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Об этом сообщает «Взгляд».

Главные направления проекта — помощь детям, пожилым, одиноким людям, а также забота о животных.

«Очень важно, что ребята уже в раннем возрасте понимают, что, став добровольцами, они могут не только воплотить в жизнь свои проекты, но и получить финансовую помощь от нашего государства», — заявил директор ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» Александр Кудряшов.

Принять участие в конкурсе могут добровольческие (волонтёрские) отряды образовательных организаций. Заявки принимаются до середины апреля.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что количество волонтёров-студентов в Москве увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом.

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