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Путин поручил увеличить использование одноразовой бумажной упаковки для отказа от пластика

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Президент России Владимир Путин поручил принять меры, которые предусматривают увеличение доли использования одноразовой бумажной упаковки для отказа от пластика.
Путин поручил увеличить использование одноразовой бумажной упаковки для отказа от пластика
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Правительству страны поручено принять меры по развитию производства отдельных видов целлюлозы, в том числе для нужд оборонно-промышленного комплекса.

«Увеличение доли использования населением, организациями пищевой и перерабатывающей промышленности, организациями в сфере торговли и гостинично-ресторанного бизнеса одноразовой бумажной (картонной) тары, упаковки, посуды в целях отказа от пластиковых изделий», — говорится в поручении на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что российский Минпромторг предлагает ввести запрет на импорт одноразовой пластиковой посуды в Россию.

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