Путин поручил увеличить использование одноразовой бумажной упаковки для отказа от пластика

Президент России Владимир Путин поручил принять меры, которые предусматривают увеличение доли использования одноразовой бумажной упаковки для отказа от пластика.

Правительству страны поручено принять меры по развитию производства отдельных видов целлюлозы, в том числе для нужд оборонно-промышленного комплекса.

«Увеличение доли использования населением, организациями пищевой и перерабатывающей промышленности, организациями в сфере торговли и гостинично-ресторанного бизнеса одноразовой бумажной (картонной) тары, упаковки, посуды в целях отказа от пластиковых изделий», — говорится в поручении на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что российский Минпромторг предлагает ввести запрет на импорт одноразовой пластиковой посуды в Россию.