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В Нижегородской области появится ещё шесть площадок под комплексное развитие территорий

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В Нижегородской области комплексное развитие территорий планируют реализовать на шести площадках в 2023 году.
В Нижегородской области появится ещё шесть площадок под комплексное развитие территорий
  • Gettyimages.ru
  • © Bernard Van Berg / EyeEm

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Запланировано строительство школ, детсадов, многоквартирных домов.

«В копилке на 2023 год — уже порядка 800 тыс. кв. м жилья. Оно будет построено уже через три-четыре года. Это хороший задел», — заявил председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.

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