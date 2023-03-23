В Нижегородской области появится ещё шесть площадок под комплексное развитие территорий
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Об этом сообщает ИА «Время Н».
Запланировано строительство школ, детсадов, многоквартирных домов.
«В копилке на 2023 год — уже порядка 800 тыс. кв. м жилья. Оно будет построено уже через три-четыре года. Это хороший задел», — заявил председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.
Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.