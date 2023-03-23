Минеральные Воды приняли более 70 тысяч туристов в 2022 году

Минеральные Воды посетили более 70 тыс. туристов в 2022 году, что на 18% больше по сравнению с 2021 годом.

Об этом сообщает «Своё ТВ» со ссылкой на пресс-службу администрации Минераловодского округа.

«На сегодняшний день на территории Минераловодского городского округа осуществляют свою деятельность 25 гостиниц, один санаторий и один физкультурно-оздоровительный центр. Общий номерной фонд составляет 1109 койко-мест», — заявил глава округа Вячеслав Сергиенко.

Загрузка санаторно-курортных учреждений в прошлом году выросла в два раза.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в программу промышленного туризма вошли девять предприятий Подмосковья.