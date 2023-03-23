Пять тюменских предприятий добавлено во всероссийский проект по развитию промышленного туризма

Пять предприятий из Тюменской области добавлено во всероссийский проект по развитию промышленного туризма.

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Проект реализует Агентство стратегических инициатив при поддержке Минпромторга России.

«Цели, которые ставят перед собой предприятия, — ранняя профориентация, привлечение молодых специалистов. И конечно, бизнес-миссия — продавать свою продукцию, популяризировать её во всём мире, а не только в нашей стране», — заявила директор дивизиона «Городская экономика» направления «Социальные проекты» АСИ Ольга Захарова.

Ранее генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН перечислил популярные туристические направления.