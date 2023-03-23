Узнать больше

Пять тюменских предприятий добавлено во всероссийский проект по развитию промышленного туризма

Короткая ссылка
Пять предприятий из Тюменской области добавлено во всероссийский проект по развитию промышленного туризма.
Пять тюменских предприятий добавлено во всероссийский проект по развитию промышленного туризма
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Проект реализует Агентство стратегических инициатив при поддержке Минпромторга России.

«Цели, которые ставят перед собой предприятия, — ранняя профориентация, привлечение молодых специалистов. И конечно, бизнес-миссия — продавать свою продукцию, популяризировать её во всём мире, а не только в нашей стране», — заявила директор дивизиона «Городская экономика» направления «Социальные проекты» АСИ Ольга Захарова.

Ранее генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН перечислил популярные туристические направления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить