Пять тюменских предприятий добавлено во всероссийский проект по развитию промышленного туризма
- Gettyimages.ru
- © Westend61
Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр правительства региона.
Проект реализует Агентство стратегических инициатив при поддержке Минпромторга России.
«Цели, которые ставят перед собой предприятия, — ранняя профориентация, привлечение молодых специалистов. И конечно, бизнес-миссия — продавать свою продукцию, популяризировать её во всём мире, а не только в нашей стране», — заявила директор дивизиона «Городская экономика» направления «Социальные проекты» АСИ Ольга Захарова.
Ранее генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН перечислил популярные туристические направления.