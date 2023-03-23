Узнать больше

Общественным транспортом Петербурга в 2022 году воспользовались 1,5 млрд человек

Короткая ссылка
Объём пассажирских перевозок в Санкт-Петербурге в 2022 году показал рост на всех видах общественного транспорта. Общее число перевезённых пассажиров составило около 1,5 млрд, что на 11,7% больше по сравнению с 2021 годом.
Общественным транспортом Петербурга в 2022 году воспользовались 1,5 млрд человек
  • Gettyimages.ru
  • © Alexei Polyansky / EyeEm

Об этом сообщает neva.today.

По данным Комитета по транспорту, общественным транспортом в прошлом году ежедневно пользовались 4,3 млн человек. Большинство предпочитало метро и автобусы.

Доля автобусных перевозок в общем пассажиропотоке составила 37,6% (+4% за год).

Ранее телеканал «360» сообщал, что новую серию транспортной карты «Тройка» посвятили народным промыслам Московской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить