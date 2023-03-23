Общественным транспортом Петербурга в 2022 году воспользовались 1,5 млрд человек

Объём пассажирских перевозок в Санкт-Петербурге в 2022 году показал рост на всех видах общественного транспорта. Общее число перевезённых пассажиров составило около 1,5 млрд, что на 11,7% больше по сравнению с 2021 годом.

Об этом сообщает neva.today.

По данным Комитета по транспорту, общественным транспортом в прошлом году ежедневно пользовались 4,3 млн человек. Большинство предпочитало метро и автобусы.

Доля автобусных перевозок в общем пассажиропотоке составила 37,6% (+4% за год).

Ранее телеканал «360» сообщал, что новую серию транспортной карты «Тройка» посвятили народным промыслам Московской области.