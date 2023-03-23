Российские студенты разработали новые туристические маршруты

Лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.

Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

Организаторы — Общенациональная ассоциация автомототуризма и караванинга совместно с Российским экономическим университетом имени Плеханова.

«Наша задача — привлечь молодёжь к изучению своего родного края и других территорий России, объектов туристического интереса, национальных особенностей. А главное — проинформировать нас, автомобилистов, о возможности использовать местные дороги, туристические объекты», — заявил председатель совета жюри, президент ассоциации Сергей Лобарев.

Победу в номинации «Мой любимый национальный автомаршрут выходного дня» одержал проект «Калейдоскоп Подмосковья» Российского университета дружбы народов.

В категории «Мой любимый автомаршрут — недельный автомаршрут» лучшим признан маршрут «1000 и 1 роспись» Российского экономического университета имени Плеханова, проходящий по Московской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской областям.

Ранее генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН перечислил популярные туристические направления.