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Депутат Чаплин рассказал о возможных трудностях при покупке старой дачи

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Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин предупредил, что в случае покупки старой дачи могут возникнуть финансовые и юридические риски.
Депутат Чаплин рассказал о возможных трудностях при покупке старой дачи
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

В последнее время большим спросом пользуются старые дачи деятелей культуры. Покупатели заинтересованы в них по разным причинам: реконструкция, сохранение истории, инвестиции, сообщил он в интервью ФАН.

«Главный плюс таких дач — местоположение. Но есть много рисков. Во-первых, коммуникации в плохом состоянии. Проводка, водопровод требуют полной замены. Также такие дачи требуют реконструкции или полной перестройки», — сказал Чаплин.

По его словам, зачастую люди проживают там поколениями, забывая о таких важных процедурах, как приватизация, межевание. Поэтому оформление такой недвижимости значительно затягивается, резюмировал эксперт.

Ранее Никита Чаплин в разговоре с «Известиями» назвал факторы, которые влияют на стоимость загородной недвижимости.

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