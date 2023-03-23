В Челябинске обсудили подготовку к лесным пожарам и паводкам
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Участниками смотра стали около 11 подразделений и более 30 единиц техники.
«С планом основных мероприятий Челябинска проводится смотр городского звена РСЧС. У нас представлены порядка 11 служб, которые мы проверим», — сказал начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Валентин Гриднев.
Проверка проходила совместно с замглавы Челябинска по горхозяйству Александром Астаховым.
Ранее RIA56 сообщало, что в ряде районов Оренбургской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка.