В Челябинске обсудили подготовку к лесным пожарам и паводкам

В Челябинске проверили готовность региона к лесным пожарам и паводкам.

Об этом сообщает URA.RU.

Участниками смотра стали около 11 подразделений и более 30 единиц техники.

«С планом основных мероприятий Челябинска проводится смотр городского звена РСЧС. У нас представлены порядка 11 служб, которые мы проверим», — сказал начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Валентин Гриднев.

Проверка проходила совместно с замглавы Челябинска по горхозяйству Александром Астаховым.

Ранее RIA56 сообщало, что в ряде районов Оренбургской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка.