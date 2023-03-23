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В Москве пройдёт голосование за выбор самой красивой станции БКЛ метро

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что жители столицы могут принять участие в выборе самой красивой из новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Голосование проходит на портале «Активный гражданин».
В Москве пройдёт голосование за выбор самой красивой станции БКЛ метро
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Об этом информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«В строительстве БКЛ участвовала вся Москва. Мы вместе голосовали за названия и дизайн станций. Потом с нетерпением ждали их открытия», — написал Собянин.

В голосовании среди прочих принимают участие станции «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники».

Ранее «Известия» сообщали, что россияне стали чаще пользоваться общественным транспортом и реже ездить на такси.

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