В Москве пройдёт голосование за выбор самой красивой станции БКЛ метро

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что жители столицы могут принять участие в выборе самой красивой из новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Голосование проходит на портале «Активный гражданин».

Об этом информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«В строительстве БКЛ участвовала вся Москва. Мы вместе голосовали за названия и дизайн станций. Потом с нетерпением ждали их открытия», — написал Собянин.

В голосовании среди прочих принимают участие станции «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники».

Ранее «Известия» сообщали, что россияне стали чаще пользоваться общественным транспортом и реже ездить на такси.