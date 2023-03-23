В Москве пройдёт голосование за выбор самой красивой станции БКЛ метро
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Об этом информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«В строительстве БКЛ участвовала вся Москва. Мы вместе голосовали за названия и дизайн станций. Потом с нетерпением ждали их открытия», — написал Собянин.
В голосовании среди прочих принимают участие станции «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники».
Ранее «Известия» сообщали, что россияне стали чаще пользоваться общественным транспортом и реже ездить на такси.