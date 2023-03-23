Губернатор Азаров пообещал оказать поддержку жителям сгоревшего дома Челышева в Самаре

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с крупным пожаром в доме Челышева в Самаре.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Губернатор поблагодарил спасателей и все службы, которые участвовали в тушении, и подчеркнул, что первоочередная задача в настоящее время — обеспечить погорельцев временным жильём, оказать им помощь.

«Сейчас этим вопросом занимается районная и городская администрация, со своей стороны готовы также оказать содействие. Нахожусь на постоянной связи с главой города Еленой Владимировной Лапушкиной. К работе также подключил региональное Министерство социально-демографической и семейной политики. Людей в беде не бросим!» — заключил Азаров.

Крупный пожар, произошедший в старинном здании в центре Самары вечером 22 марта, удалось потушить лишь утром 23-го. Огонь прошёл площадь 1,4 тыс. кв. м.