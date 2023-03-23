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Губернатор Азаров пообещал оказать поддержку жителям сгоревшего дома Челышева в Самаре

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с крупным пожаром в доме Челышева в Самаре.
Губернатор Азаров пообещал оказать поддержку жителям сгоревшего дома Челышева в Самаре
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Губернатор поблагодарил спасателей и все службы, которые участвовали в тушении, и подчеркнул, что первоочередная задача в настоящее время — обеспечить погорельцев временным жильём, оказать им помощь.

«Сейчас этим вопросом занимается районная и городская администрация, со своей стороны готовы также оказать содействие. Нахожусь на постоянной связи с главой города Еленой Владимировной Лапушкиной. К работе также подключил региональное Министерство социально-демографической и семейной политики. Людей в беде не бросим!» — заключил Азаров.

Крупный пожар, произошедший в старинном здании в центре Самары вечером 22 марта, удалось потушить лишь утром 23-го. Огонь прошёл площадь 1,4 тыс. кв. м.

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