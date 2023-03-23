Кабмин внесёт в Госдуму проект о создании свободной экономической зоны в новых регионах

Правительство России внесёт в Госдуму законопроект о создании свободной экономической зоны в новых регионах.

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме.

«Завтра на заседании правительства рассмотрим законопроект о создании свободной экономической зоны в этих субъектах. И внесём его в Государственную думу», — сказал он.

Мишустин отметил, что правительство рассчитывает на поддержку со стороны парламентариев.

Также он сказал, что президент России Владимир Путин поставил перед правительством цель — за восемь лет вывести новые регионы на общероссийский уровень по всем показателям.

«И в ближайшее время завершим подготовку соответствующей про­граммы социально-экономического развития», — сказал глава правительства.

Кроме того, Мишустин сообщил, что правительство в 2022 году направило региональным бюджетам порядка 4 трлн рублей.