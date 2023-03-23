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Депутат Чаплин перечислил плюсы и минусы покупки загородных апартаментов

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Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин назвал плюсы и минусы покупки загородных апартаментов.
Депутат Чаплин перечислил плюсы и минусы покупки загородных апартаментов
  • Gettyimages.ru
  • © Credit:Hans Hansen

«Апартаменты привлекают покупателей наличием дополнительной инфраструктуры: теннисные корты, велодорожки и многое другое. В апартаментах в курортных зонах России можно отдыхать не только два раза в год, а круглогодично. Также их можно выгодно сдавать...», — перечислил депутат в беседе с Общественной службой новостей.

Однако, по его словам, у такой недвижимости есть и минусы. Так, коммунальные платежи начисляются в таком же размере, как за коммерческие помещения, — на 15—20% выше, чем за обычное жильё. Также придётся переплачивать и налог на сами апартаменты, который варьируется от 0,5% до 2%.

«И, безусловно, если вы выбираете апартаменты, то ни о каких грядках и речи не может быть. Максимум это цветы и кустарники около входа, так как территория обычно ограничена», — заключил Чаплин.

Ранее Никита Чаплин в беседе с ФАН рассказал, на что нужно обращать внимание при покупке дачного участка.

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