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Автоэксперт Колодочкин посоветовал не экономить при покупке летней резины

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Автоэксперт Михаил Колодочкин посоветовал автомобилистам, выбирая новые летние шины, соблюдать баланс между ценой и качеством в целях безопасности.
Автоэксперт Колодочкин посоветовал не экономить при покупке летней резины
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Drury

«Не стоит гоняться за раскрученными брендами, лучше выбрать среднее арифметическое. При этом не следует экономить на качестве резины, выбирая самые дешёвые варианты. Они могут быть более шумными и менее устойчивыми на дороге, их тормозной путь может быть длиннее», — объяснил Колодочкин в беседе с «Вечерней Москвой».

Также он посоветовал обращать внимание на дату выпуска резины. Если шины произведены более пяти лет назад, то их не стоит покупать, подчеркнул специалист.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал, какие методы могут использовать недобросовестные автосервисы.

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