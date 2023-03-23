Автоэксперт Колодочкин посоветовал не экономить при покупке летней резины

Автоэксперт Михаил Колодочкин посоветовал автомобилистам, выбирая новые летние шины, соблюдать баланс между ценой и качеством в целях безопасности.

«Не стоит гоняться за раскрученными брендами, лучше выбрать среднее арифметическое. При этом не следует экономить на качестве резины, выбирая самые дешёвые варианты. Они могут быть более шумными и менее устойчивыми на дороге, их тормозной путь может быть длиннее», — объяснил Колодочкин в беседе с «Вечерней Москвой».

Также он посоветовал обращать внимание на дату выпуска резины. Если шины произведены более пяти лет назад, то их не стоит покупать, подчеркнул специалист.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал, какие методы могут использовать недобросовестные автосервисы.